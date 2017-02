Erneut Warnstreiks an Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld

Flugreisende müssen am Donnerstag an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wegen eines Streiks des Bodenpersonals erneut mit zahlreichen Flugausfällen rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi teilte am Mittwoch mit, der Warnstreik solle zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr stattfinden. Fluggäste müssten mit starken Beeinträchtigungen rechnen.

Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten des Bodenpersonals an den beiden Berliner Flughäfen bereits am Mittwoch letzter Woche zum Streik aufgerufen. Die Folge waren mehr als hundert ausgefallene Flüge. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt.