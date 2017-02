Carsharing boomt in Deutschland

Das Carsharing in Deutschland gewinnt weiter Anhänger in Rekordzahl. Im vergangenen Jahr waren mit 1,7 Millionen Fahrern mehr Menschen als jemals zuvor für das Teilen von Autos angemeldet, wie der Bundesverband Carsharing (bcs) am Dienstag in Berlin mitteilte. Das sind 36 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Während die Kundenzahl bei den stationären Anbietern lediglich um knapp sechs Prozent stieg, legte sie bei den sogenannten Free-Floatern um fast 52 Prozent auf 1,26 Millionen zu.

Bei derartigen Angeboten wie Car2Go und DriveNow können die Autos in bestimmten Großstadtzonen per Handy geortet und nach Gebrauch an einem beliebigen Platz wieder abgestellt werden. Das starke Plus bei den Nutzern hier sei umso bemerkenswerter, da es keine neuen Anbietern auf dem Markt und auch keine weiteren Großstädte im Angebot gegeben hätte, sagte bcs-Geschäftsführer Willi Loose.

Loose sagte, derzeit expandierten die Free-Float-Anbieter vor allem in ausländischen Städten. Das Wachstum in Deutschland werde sich daher abschwächen, da es sich auf eine Reihe von Metropolen beschränke. Damit würden insgesamt rund zehn Millionen Menschen erreicht.

Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth zeigte sich optimistisch für die Branche: "Ich bin überzeugt, dass wir immer noch am Anfang einer Entwicklung stehen." Die Bedeutung des Eigentums nehme ab. Ein Carsharing-Auto ersetze bis zu 20 private PKW. Autoproduzenten wie Daimler oder BMW sehen im Carsharing auch einen Einstieg für potenzielle Kunden, die so Fahrzeuge testeten und sich später für ein eigenes entschieden. Flasbarth und Loose verwiesen aber auf Untersuchungen, wonach unter dem Strich Carsharing-Autos neue Privatfahrzeuge ersetzten.

Loose sagte, er erwarte dass auch künftig stationäre Anbieter und Free-Floater nebeneinander bestehen würden. Kunden der stationären Anbieter würden länger, im Schnitt drei bis fünf Stunden, mit den Autos unterwegs sein und auch längere Strecken fahren. Bei den Free-Floater liege die Nutzungsdauer zwischen 30 und 45 Minuten. Pro Fahrzeug hätten diese dafür über 170 Kunden, die stationären dagegen knapp 50.

Die Regierung fördert das Carsharing mit einem neuen Gesetz, das es Gemeinden ermöglicht beispielsweise Parkflächen für Carsharing-Fahrzeuge auszuweisen. Umweltstaatssekretär Flasbarth sagte, er wünsche sich zukünftig Regelungen für eine besondere Umweltfreundlichkeit der Autos oder einen bestimmten Teil an E-Mobilen. Bei den Carsharing-Autos liegt er derzeit bei drei Prozent, in Deutschland insgesamt bei 0,1 Prozent.

(APA/Reuters/dpa)