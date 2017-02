Spar: Beim Streit wird nicht gespart

Gerhard Drexel, der die Geschicke des Spar-Konzerns seit 2001 lenkt, spricht gerne in der „Wir“-Form. „Wir“ - das sind die drei mächtigen Familien Reisch, Poppmeier und Drexel, die die Marke mit der Tanne groß gemacht haben. „Bei TTIP und Ceta haben wir aus einer gesellschaftspolitischen Verantwortung heraus gehandelt“, sagt Drexel.

2014 war er der einzige in der Lebensmittelbranche, der sich nach Preisabsprachen bei Molkereiprodukten bis zum OGH durchstritt – am Ende wuchs die Wettbewerbsstrafe mit allen Nebengeräuschen von drei auf 40 Millionen Euro an. „Wir waren überzeugt, dass wir alles richtig gemacht haben“, sagt er im Nachhinein zu der Causa.

