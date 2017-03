Holland stellt den Euro in Frage

Den Haag. Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders liegt nach jüngsten Umfragen in der Gunst der Wähler zwar nicht mehr so eindeutig wie bisher voran, mit seiner europakritischen Haltung treibt der Euro-Gegner Wilders die etablierten Parteien aber offenbar weiter vor sich her. Jedenfalls will das Parlament dem Polit-Star der niederländischen Rechten, der im Falle seines Wahlsiegs ein Referendum über den Austritt der Niederlande aus der Eurozone angekündigt hat, mit einem Anti-Euro-Überholmanöver den Wind aus den Segeln nehmen.

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 4 Minuten

617 Wörter

1 Bild Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2017)