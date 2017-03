Wie lange können sich Krankenkassen teure Medikamente noch leisten?

Krebs gehört in vielen Ländern zu den häufigsten Todesursachen. Um die Heilungschancen zu erhöhen, entwickelt die Pharmaindustrie immer weitere Medikamente, viele davon mit deutlich besserer Wirkung. Doch die neuen Arzneimittel sind alles andere als billig. Auch in Österreich sind die Ausgaben der Krankenkassen für neue Medikamente explodiert. Laut "Presse"-Informationen plant die Regierung nun ein Gesetz, damit Pharmafirmen keine "Wucherpreise" mehr verlangen können. Die "Presse" bringt dazu alle Hintergründe: Was steht im Gesetzesentwurf? Was sagen die Pharmafirmen? Besteht die Gefahr, dass neue Medikamente in Österreich künftig später auf den Markt kommen?

("Die Presse" Print-Ausgabe vom 2. März.2017)