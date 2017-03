Deutsche Inflationsrate erstmals seit 2012 über EZB-Zielmarke

Teureres Tanken, Heizen und Essen hat die deutsche Inflationsrate im Februar erstmals seit viereinhalb Jahren über die Marke von zwei Prozent gehievt. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 2,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. "Eine solch hohe Inflationsrate wurde zuletzt im August 2012 gemessen", teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Ökonomen hatten nur 2,1 Prozent erwartet, nach 1,9 Prozent im Januar. Die Teuerung liegt nun über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die nur bei Werten von knapp unter zwei Prozent von stabilen Preisen spricht. Damit dürfte der Druck auf sie steigen, das Ende der extrem lockeren Geldpolitik einzuleiten. Experten rechnen aber frühestens 2018 mit der ersten Zinsanhebung.

Energie verteuerte sich vergangenen Monat mit 7,2 Prozent besonders stark, vor allem Heizöl, Benzin und Diesel. Das Ölkartell Opec hatte sich Ende vorigen Jahres im Kampf gegen ein Überangebot auf eine Förderkürzung geeinigt, was jetzt für steigende Preise sorgt. Nahrungsmittel kosteten 4,4 Prozent mehr als im Februar 2016, unter anderem wegen Missernten in südeuropäischen Ländern. "Die Inflation dürfte in diesem Jahr merklich über den bisherigen Prognosen liegen", erwartet Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Bislang sagt die deutsche Notenbank 1,4 Prozent voraus. Am Ende könnten es aber 0,5 Punkte mehr sein, so Weidmann.

Nicht nur Energie und Nahrungsmittel, sondern auch viele andere Waren und Dienstleistungen dürften bald teurer werden, prophezeite Postbank-Chefvolkswirt Marco Bargel. "Grund dafür ist die gute Konjunktur mit steigender Beschäftigung. Das eröffnet den Unternehmen Spielräume, höhere Kosten - etwa durch steigende Importpreise infolge des abgewerteten Euro - auf die Kunden umzulegen."

2,0 Prozent in der Euro-Zone?

Der Druck auf die EZB dürfte auch zunehmen, weil in anderen Euro-Staaten die Preise deutlich anziehen. In Spanien etwa liegt die Teuerungsrate derzeit bei drei Prozent. Weidmann bekräftigte, die EZB dürfe nicht davor zurückschrecken, ihre Geldpolitik zu straffen, sobald die Zeit dafür gekommen sei. Die Nullzinsen sind eine Reaktion auf die Finanz- und Schuldenkrise. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hält Forderungen nach einem EZB-Kurswechsel dennoch für verfehlt: "Die Risiken für die Wirtschaft, auch für die deutsche, sind hoch und in den vergangenen Monaten nochmals gestiegen", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Die Wirtschaft im Euro-Raum befinde sich noch immer in einer schwierigen Lage. Die anstehenden Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland sorgen ebenso für Verunsicherung wie die geplanten Brexit-Verhandlungen sowie der Kurswechsel in den USA unter Präsident Donald Trump.

Die Währungshüter haben ihren Leitzins auch auf null Prozent gesenkt, um eine Deflation - einen Preisverfall auf breiter Front - zu verhindern. Außerdem pumpen sie über Anleihenkäufe Milliarden in die Wirtschaft. "Zinserhöhungen sind frühestens 2018 zu erwarten", sagte Postbank-Ökonom Bargel. Die EZB könne aber 2017 verkünden, ihre Anleihenkäufe weiter zu drosseln.

Am Donnerstag werden Inflationsdaten für die gesamte Euro-Zone erwartet. Ökonomen erwarten hier für Februar von 2,0 Prozent.

Inflationsschub in Frankreich bleibt aus

Der Preisauftrieb in Frankreich hat sich zuletzt überraschend abgeschwächt. Die Kosten für die Lebenshaltung zogen nach einheitlicher europäischer Berechnungsmethode (HVPI) im Februar zum Vorjahr nur um 1,4 Prozent an, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Noch im Jänner war die Teuerung mit 1,6 Prozent auf das höchste Niveau seit mehr als vier Jahren angestiegen.

Experten hatten damit gerechnet, dass sich der Preisauftrieb verstärken würde. Zu der überraschenden Abschwächung trug maßgeblich bei, dass sich verarbeitete Produkte verbilligten. Zugleich mussten die Franzosen für Energie und Nahrungsmittel tiefer in die Tasche greifen.

Anders als in Frankreich zogen die Preise in Italien mit 1,6 Prozent stärker an als zu Jahresbeginn, als nur ein Wert von 1,0 Prozent erreicht wurde. Insbesondere die Kosten für Nahrungsmittel und Verkehr stiegen. Für die am Mittwoch anstehenden deutschen Daten erwarten Fachleute ebenfalls einen Anstieg - von 1,9 Prozent im Jänner auf 2,1 Prozent im Februar. In Spanien waren die Verbraucherpreise wegen teurerer Energie zuletzt sogar um 3,0 Prozent nach oben geschnellt. Damit liegt der Zuwachs den zweiten Monat in Folge deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB).

Sie strebt Werte von knapp unter zwei Prozent an. Die jüngsten Daten dürften für Diskussionsstoff auf der Zinssitzung der Währungshüter in der kommenden Woche sorgen.

Der deutsche Bundesbankchef Jens Weidmann hat bereits laut über eine Abkehr von der laxen Linie der EZB nachgedacht. Um die Konjunktur zu stützen und die Inflation nach oben zu treiben, pumpen die Hüter des Euro bereits seit März 2015 über den Kauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren Monat für Monat Milliarden in das Finanzsystem.

