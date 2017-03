Desktop, Smartphone oder Tablet: Wie kaufen wir online ein?

Der Online-Handel boomt weltweit. Auch Analysen und Studien zu diesem Handelssegment nehmen immer mehr Platz ein. Nun wurde in einer Studie vom Marketingunternehmen Criteo der Einsatz von Desktop, Smartphone und Tablet von der Suche bis hin zum digitalen Kaufabschluss untersucht. Demzufolge waren 2016 weltweit bei einem Drittel der Transaktionen im Internet zwei oder mehr Geräte involviert. Die übergreifende Erfassung (Cross-Device) zeigt zahlreiche neue Erkenntnisse im Gegensatz zu den herkömmlichen Analyse-Tools, die nur die Aktivitäten auf einem einzigen Gerät messen.

In Österreich sind bei einem knappen Drittel aller Transaktionen zwischen dem ersten Websitebesuch und dem Kaufabschluss zwei oder mehr Geräte involviert.

Auch auf die Konversion Rate - die Umwandlung eines Nutzers vom Interessenten zum Käufer - hat die Betrachtung nach mehreren Geräten Auswirkungen. Wird die Konversion Rate beim Onlinehandel nämlich mit einem nutzerorientierten Ansatz gemessen, so fällt der Wert um 1,4 Mal höher aus. Die Untersuchung zeigt nicht nur, dass Nutzer eher zu Käufern werden, sondern auch dass sie sich mehr Produkte ansehen als herkömmliche Analysen vermuten lassen.

Unterschied von 41 Prozent

Eine Erfassung pro Gerät kann in die Irre führen: Sie wertet Käufe, die ein und derselbe Nutzer über verschiedene Geräte tätigt, als Käufe nach Einzelbesuchen. Eine umfassende Cross-Device-Erfassung zeigt, dass der Kaufprozess um 41 Prozent länger ist, als dies Modelle vorgeben, die jeweils nur einen Teilaspekt abbilden.



Bislang hieß es „Gesucht wird auf dem Smartphone, gekauft am Desktop”: Die Studie zeigt, dass sich der Trend geändert hat. Inzwischen nutzen Kunden ihr Smartphone zum Suchen und zum Kaufen. 21 Prozent aller über den Desktop abgeschlossenen geräteunabhängigen Transaktionen nehmen ihren Anfang auf dem Smartphone. 32 Prozent der auf dem Smartphone abgeschlossenen Transaktionen beginnen am Desktop. Und unabhängig davon, auf welchem Gerät ein Kauf abgeschlossen wird, nimmt fast ein Drittel aller Transaktionen seinen Ausgang auf dem Smartphone.

In Deutschland erreichen Desktop-Käufe während der Bürozeiten ihren Höhepunkt, Mobilgeräte dominieren zu allen anderen Zeiten. Am Wochenende steigen die Verkäufe über Tablet und Smartphone an.

Käufer geben durchschnittlich pro Transaktion auf dem Smartphone 85 Euro im Vergleich zu 100 Euro auf dem Desktop aus. Tablets hingegen verlieren leicht, liegen aber beim Transaktionswert immer noch vor dem Desktop.

Mode & Luxusgüter bilden den größten Anteil der mobilen Transaktionen mit einem jährlichen Zuwachs von 25 Prozent. Sportartikel landen mit einer ähnlichen Wachstumsrate knapp dahinter. Ebenfalls den zweiten Platz belegt der Bereich Gesundheit & Beauty.

Briten vor Japaner

Weltweit den höchsten Mobile-Anteil der Transaktionen hat Großbritannien, das Japan überholt hat. In beiden Ländern wird mehr über Mobile als über Desktop verkauft. Australien landet hinter Südkorea auf dem dritten Rang und weist das stärkste jährliche Wachstum auf. Deutschland liegt mit 33 Prozent im Mittelfeld, fünf Prozentpunkte vor Österreich.

In den Märkten mit dem höchsten Mobile-Anteil werden etwa zwei Drittel der Online-Transaktionen mit iPhones durchgeführt. US-Kunden ziehen den Kauf per iPhone ebenfalls vor. In allen anderen Märkten haben Android-Geräte jedoch klar die Nase vorn.

