Kein heißer Draht zum kochenden Kunden

Wir hätten da ein T-Shirt anzubieten. Ein hässliches gefälschtes Polo aus China, in Männergröße. Das hatte Kollegin W. natürlich ganz anders über eBay bestellt. Aber reklamieren konnte sie es auch nicht. Denn um die dafür vorgesehene Onlinemaske ausfüllen zu dürfen, musste sie erst ein Kundenkonto anlegen und dafür viele persönliche Daten abliefern. Unter dieser neuen, virtuellen Identität kennt das System sie nun als jemand, die bisher noch nie etwas bestellt hat und sich deshalb auch nicht zu beschweren braucht. Also griff sie zum Hörer, mit der bösen Vorahnung, die uns alle befällt, wenn wir als letzten Ausweg zu einer Servicehotline Zuflucht suchen müssen. Es kam, wie es meist kommt: Sie wurde abgewimmelt, an den Zahlungsabwickler Paypal verwiesen, der auf ihr Schreiben nie reagierte. Zurück bei eBay, landete sie schließlich bei einer verdächtig netten Stimme, die versprach, sich zu kümmern. Der emotionale Erfolg ging in der Sache einher mit finalem Scheitern: W. hat nie wieder etwas gehört. Ihr Herz ist schwer, das Bankkonto leichter. Und das hässliche Leiberl? Wird sie so leicht nicht los.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2017)