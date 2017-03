Prozess gegen Drogeriemarktgründer Schlecker beginnt in Stuttgart

Vor dem Landgericht Stuttgart beginnt am Montag um 9.00Uhr der Prozess gegen den einstigen Drogeriemarkteigentümer Anton Schlecker. Ihm wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit der Insolvenz seines Unternehmens Vermögen beiseite geschafft zu haben. Auch österreichische Immobilien und die Österreich-Tochter von Schlecker könnten im Prozess eine Rolle spielen. Angeklagt sind auch seine Frau, seine beiden Kinder sowie zwei Wirtschaftsprüfer.

Die deutsche Drogeriemarktkette Schlecker hatte 2012 Insolvenz angemeldet. Rund 25.000 Beschäftigte verloren durch die Pleite ihren Arbeitsplatz. Die österreichische Schlecker-Nachfolgegesellschaft dayli meldete ein Jahr später Insolvenz an. Mehr als 3.000 dayli-Beschäftigte - vorwiegend Frauen - verloren hierzulande ihren Job.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft Schlecker vor, im Zuge der Insolvenz in 36 Fällen Vermögenswerte beiseitegeschafft zu haben. Fünf Tage vor der Insolvenz verkaufte Anton Schleckers österreichische Firma Logistik Service Center GmbH zwei Auslieferungslager in Gröbming (Stmk) und Pöchlarn (NÖ) und die österreichische Schlecker-Firmenzentrale in Pucking (OÖ) angeblich unter Wert an seine Kinder Lars und Meike. Außerdem will sich der Linzer dayli-Insolvenzverwalter Rudolf Mitterlehner auch dem Schlecker-Prozess in Stuttgart als Prozessbeteiligter anschließen, weil die österreichische Schlecker-Tochter unzulässige Kapitalausschüttungen (Einlagenrückgewähr) in Millionenhöhe an ihre deutsche Mutter getätigt haben soll.

(APA/AFP)