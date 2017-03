OMV setzt alles auf die Russland-Karte

Wien. Die mageren Jahre sind vorbei. Die OMV investiert wieder in Produktionsstätten, und das in großem Stil: Mit dem Erwerb von 24,99 Prozent am westsibirischen Gasfeld Juschno Russkoje von der deutschen E.ON-Tochter Uniper erhöht der heimische Mineralölkonzern seine Produktionskapazität schlagartig um ein Drittel. Damit steigt er „in eine neue Liga auf“, wie Generaldirektor Rainer Seele am Montag stolz verkündete.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2017)