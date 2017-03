Leitl und KSV warnen vor geplanter Privatinsolvenz-Novelle

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl und die Gläubigerschutzorganisation KSV1870 warnen vor der kommenden Privatinsolvenz-Novelle, weil diese berechtigte Interessen von Gläubigern außer Acht lasse. Konkret kritisieren sie den geplanten Wegfall der 10-prozentigen Mindestquote und die vorgesehene Verkürzung der Abschöpfungsfrist von sieben auf drei Jahre.

Leitl plädiert "für einen vernünftigen und fairen Kompromiss", indem etwa für Schuldennachlässe der Ermessensspielraum der zuständigen Richter erweitert werden könnte. Damit könnten "redliche" Schuldner schneller als derzeit entlastet werden, "ohne dass die Gefahr besteht, dass es Leute gibt, die mit Schuldenbefreiungen systematisch spekulieren und Gläubiger massiv schädigen".

Tatsache sei, dass es in circa 92 Prozent aller Privatinsolvenzfälle am Ende des Verfahrens schon jetzt zu einer Restschuldbefreiung komme. Auch im internationalen Vergleich stelle dieser Umstand einen Spitzenwert dar, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung von WKÖ und KSV1870 von Mittwoch.

Derzeit muss ein Schuldner selbst tätig werden und einen Teil seiner Schulden begleichen, um sodann eine Restschuldbefreiung zu erhalten. Damit würden jährlich 180 bis 200 Mio. Euro an die Gläubiger zurückgezahlt. "Da diese Voraussetzung wegfallen soll, ist eine erhöhte Gefahr von Missbrauch gegeben", warnt der KSV1870.

