China will Gespenst sozialer Unruhen mit Milliarden bannen

Als die Streiks von Tausenden unbezahlten Kumpeln in der Kohle-Hochburg Shuangyashan im vergangenen Jahr weltweit für Schlagzeilen sorgten, sah Chinas Führung die soziale Stabilität im Land bedroht. Die Kommunistische Partei, die gerade beim jährlichen Nationalen Volkskongress tagte, reagierte umgehend und legte einen Hilfsfonds von umgerechnet 15 Milliarden Dollar auf, um die anstehenden massiven Umstrukturierung in der Schwerindustrie aufzufangen: Allein 2016 sind 726.000 Jobs in der von sinkender Nachfrage geplagten Kohle- und Stahlbranche weggefallen.

Im Zuge der geplanten Umstrukturierung der Wirtschaft und der Verminderung des Schadstoffausstoßes will China die Stahlproduktion um insgesamt 50 Millionen Tonnen und die Kohleförderung um 150 Millionen Tonnen zurückfahren. 2017 verlieren dadurch weitere 500.000 Arbeiter in den beiden Branchen ihren Job, langfristig droht fünf bis sechs Millionen Menschen die Arbeitslosigkeit. Die Führung der Kommunistischen Partei war bislang aus Angst vor schweren sozialen Unruhen zögerlich, sich mit den Überkapazitäten in der Schwerindustrie und den sogenannten Zombie-Unternehmen - staatliche Firmen, die durch Bankkredite mit niedrigen Zinsen künstlich am Leben erhalten werden - zu befassen. Angesichts der schwächelnden Wirtschaft und Sorgen vor wachsenden Schulden hält man die Massenentlassungen jedoch nun für unausweichlich.

"Polizei ist überall"

Seit Sonntag tagt der Volkskongress nun wieder - genau ein Jahr nach den Protesten der Bergarbeiter. Von sozialem Unmut aber ist auf den ersten Blick nicht mehr viel zu spüren. Die Demonstrationen sind abgeflaut, während die Regierung zugleich versprochen hat, massenhaft Ersatzjobs in Chinas nordöstlich gelegenem Stahl- und Kohlegürtel zu schaffen. Arbeiter berichten jedoch zunächst von einer Aufstockung der Polizeipräsenz. "Die Überwachung hat sich seit den Protesten im vergangenen Jahr massiv verschärft", sagt der 53-jährige Kohlekumpel Lin, der in der nahegelegenen Dongbaowei-Mine arbeitet. "Die Polizei ist überall, sie sehen alles."

Die ausbleibenden Proteste haben auch Experten überrascht. "Wir haben mit großen Unruhen gerechnet, aber es scheint, als sei nach den Shuangyashan-Protesten etwas passiert, das dies verhindert hat", sagt Keegan Elmer vom in Hongkong ansässigen China Labour Bulletin (CLB). Die Anzahl der Proteste von Minenarbeitern ist von einem Hoch von 37 im Januar 2016 auf sechs im Dezember 2016 gefallen, wie aus Daten des CLB hervorgeht.

Bislang hat die Regierung keine Vergleichsdaten zum Erfolg ihrer Job-Programme veröffentlicht, auch wohin die Gelder des Hilfsfonds fließen, ist Experten zufolge undurchsichtig. Chinas Arbeitsminister teilte unlängst mit, dass in diesem Jahr eine halbe Million entlassene Kohle- und Stahlarbeiter in Jobs einer "neuen Ökonomie" vermittelt werden sollen. Nach Medienberichten sind viele von ihnen nun etwa als Fahrer von Pendlergemeinschaften beschäftigt.

Vom Stahlarbeiter zum Wachmann

In der südlichen Provinz Hebei erzählt ein ehemaliger Stahlarbeiter aus dem Norden, dass er nun 1000 Yuan (umgerechnet 145 Dollar) als Wachmann verdient - ein Viertel seines vorherigen Gehalts. Der Mann, der sich nur mit seinem Vornamen Wang vorstellt, sagt, dass es ihm damit immer noch besser ergeht als vielen anderen. Andere entlassene Arbeiter erzählen, sie hätten zu ihren Bauernhöfen zurückkehren müssen, wo ihnen wenig mehr als das Existenzminimum bleibe. Anders als der wohlhabende Süden hat Chinas "Rostgürtel" nur wenige andere Jobs zu bieten.

Zum Teil beschäftigen staatliche Betriebe ihre Arbeiter auch weiter, bezahlen ihnen aber nur einen Bruchteil des Lohns. Der staatliche Kohleproduzent Longmay im nordöstlichen Heilongjiang hat einem offiziellen Dokument zufolge im vergangenen Jahr 800 Millionen Yuan (rund 117 Millionen Dollar) aus dem staatlichen Fonds erhalten, um die Verluste aus der reduzierten Förderung aufzufangen und Arbeiter in andere Jobs zu vermitteln. Einer davon ist Peng Jianting, der sich nun als Straßenkehrer verdingen muss. "Das ist kein Job, zumindest kein richtiger", sagt der 51-jährige, der als Bergarbeiter früher das Vierfache verdient hat. Seine ehemalige Firma wollte sich dazu nicht äußern.

Der Gouverneur der Provinz Shanxi, auf die ein Viertel der chinesischen Kohleproduktion entfällt, sagte nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua, dass die staatlichen Unternehmen bei der Zahlung von Löhnen im Umfang von 5,46 Milliarden Yuan (rund 790 Millionen Dollar) im Verzug sind. "Der staatliche Sektor funktioniert teilweise wie ein Auffangnetz", sagt Julian-Evans Pritchard, Volkswirt bei Capital Economics. "Anstatt viele Arbeiter zu entlassen, werden eher Lohnerhöhungen eingefroren, so dass die Arbeitslosenquote in einem Abschwung nicht ansteigt wie in anderen Volkswirtschaften."

Die offizielle Arbeitslosenquote - die allerdings nur in Städten registrierte Einwohner erfasst - liegt in der Volksrepublik trotz eines drastisch abgekühlten Wirtschaftswachstums bei vier Prozent. Die im vergangenen Jahr spontan aufflammenden Proteste und das aus dem Boden gestampfte 15 Milliarden Dollar schwere Hilfsprogramm sprechen aber deutlich dafür, dass der KP das Gespenst einer neuen Protestbewegung angesichts der Entlassung von Millionen Arbeitern deutlich vor Augen steht. Evans-Pritchard ist allerdings skeptisch, was die Perspektiven der Entlassenen angeht: "Der Hilfsfonds war nie groß genug, um die Zahl der weggefallenen Stellen aufzufangen. Es wundert mich nicht, dass viele Arbeiter nicht davon profitieren." Insofern ist auch fraglich, ob der potentielle soziale Sprengstoff der Millionen-Entlassungen damit entschärft werden kann.

Der Bergarbeiter Wu Yilin aus Shuangyashan, der bei einem Arbeitsunfall einen Daumen verlor und nun einen Bürojob angenommen hat, sagt: "Man erzählt uns, wir sollen unsere eigenen Firmen gründen, aber stattdessen werden wir Straßenkehrer. Du brauchst Geld und Beziehungen, um Unternehmer zu werden. Es ist nicht so, als ob das jeder schafft."

(Sue-Lin Wong/Reuters)