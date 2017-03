Heimische KMU hinken der Eurozone hinterher

Die Klein- und Mittelunternehmen (KMU) werden häufig als Rückgrat der Wirtschaft bezeichnet. Umso wichtiger, dass der Geschäftsklimaindex KMU in Österreich laut einer jüngsten Erhebung einen Aufwärtstrend zeigt. Er liegt aber unter den Werten der EU und der Eurozone.

Die Ergebnisse der Umfrage des europäischen Verbands der Kleinen und Mittleren Unternehmen sowie des Handwerks (UEAPME) signalisierten eine "Stabilisierung der Geschäftsaussichten, wobei aber für 2017 ein flacherer Aufwärtstrend zu sehen ist", sagte die Präsidentin des Verbands, die Österreicherin Ulrike Rabmer-Koller, am Mittwoch gegenüber der APA.

Rabmer-Koller will die Ergebnisse der Befragung von rund 30.000 Klein- und Mittel-Unternehmern in ganz Europa am Donnerstag beim EU-Sozialpartnergipfel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk erörtern.

Negative Beurteilung bei Beschäftigung

In Österreich erhöhte sich der Geschäftsklimaindex im ersten Halbjahr 2017 auf 75,0 gegenüber 54,0 Punkten im Frühjahr 2016 und 64,5 Punkten im Herbst 2016. Die Eurozone liegt mit 2,7 Prozentpunkten über der Entwicklung in Österreich, auch die Entwicklung in der EU ist mit einem Index von 75,8 positiver.

Die österreichischen Klein- und Mittelbetriebe würden eine positive Entwicklung in Hinblick auf die Gesamtumsätze und die Auftragslage erwarten, sagte Rabmer-Koller. Vor allem das verarbeitende Gewerbe profitiere, auch in der Bauwirtschaft gebe es Signale einer Erholung, der Dienstleistungssektor zeige sich ebenfalls positiver im Vergleich zum vorigen Halbjahr. Bei der Erwartung der zukünftigen Entwicklung zu Beschäftigung und Investitionsvolumen überwiege in Österreich aber eine negative Beurteilung, sagte Rabmer-Koller.

Nur ein Drittel plant Neuinvestitionen

"Es ist eine generelle Unsicherheit gegeben, auch in Österreich, ein Zusammenspiel aller Unsicherheitsfaktoren, Flüchtlingskrise, Brexit, auch die Situation in den USA und in der Türkei wirkt sich auf die Zukunftserwartung aus", sagte die UEAPME-Präsidentin. Nur 30 Prozent der heimischen KMU planten Neuinvestitionen, ein Drittel plane überhaupt keine Investitionen. Bei den geplanten Investitionen stünden Innovation und Digitalisierung im Vordergrund.

Für Österreich forderte Rabmer-Koller weitere Maßnahmen zur Unterstützung von KMU, die über das Wirtschaftspaket vom Oktober und das Regierungsprogramm hinausgehen. So sei dringend eine Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes nötig, für KMU sei eine Reduktion der Lohnnebenkosten wesentlich. Außerdem plädierte die UEAPME-Präsidentin für eine Senkung der Unternehmenssteuern und Verwaltungsvereinfachungen und eine Flexibilisierung der Arbeitszeit.

