Investor Icahn gewinnt Machtkampf bei Versicherungskonzern

Starinvestor Carl Icahn hat den Machtkampf mit dem Chef des Versicherungskonzerns American International Group (AIG) gewonnen. Peter Hancock trete von seinem Amt zurück, teilte AIG am Donnerstag mit. Demnach wird der Manager den Posten aber so lange behalten, bis ein Nachfolger gefunden ist. Icahn erklärte auf Twitter, er unterstütze alle Entscheidungen des Aufsichtsgremiums, die am Donnerstag getroffen worden seien.

AIG war einst der größte Versicherer der Welt. Nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers 2008 geriet der Konzern aber in Schieflage und wurde von der US-Regierung mit 182 Mrd. Dollar (aktuell 172 Mrd. Euro) gerettet. Das Geld hat das Unternehmen inzwischen zurückgezahlt.

Der für sein aggressives Gebaren bekannte Investor Icahn fordert, dass der Konzern aufgespalten wird. Damit sollen schärfere Kapitalvorschriften für systemrelevante Finanzinstitute vermieden werden. Hancock hatte die Vorschläge abgelehnt.

(APA/Reuters)