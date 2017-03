Neuer Rekord bei neuen Büroflächen in Wien erwartet

In einem Zeitraum von 18 Monaten - von Mitte 2017 bis Ende 2018 - werden in Wien insgesamt circa 500.000 m2 Büroflächen fertiggestellt. "Damit erreicht bzw. übertrifft das Fertigstellungsvolumen die Rekordwerte aus den Jahren vor der Finanzkrise 2008", so Stefan Wernhart, Leiter der Abteilung Büroimmobilien bei EHL Immobilien, am Montag in einer Pressemitteilung.

Nach einer geringen Neuflächenproduktion von 60.000 m2 im Vorjahr werden laut EHL heuer 160.000 m2 fertiggestellt, 2018 werde mit 330.000 m2 nochmals mehr als eine Verdopplung erreicht werden.

Das wachsende Angebot treffe auf eine starke Nachfrage. Die Vermietungsleistung von 300.000 m2 im Jahr 2016 könnte heuer mit 280.000 m2 wieder fast erreicht werden.

Die kontinuierlich sinkende Leerstandsrate zeige, dass der Markt das Neuflächenangebot absorbieren könne. Die Rate liege derzeit bei 5,8 Prozent. Bis zur Jahresmitte wird ein weiterer Rückgang auf 5,4 Prozent erwartet.

Die Durchschnittsmieten steigen leicht auf 14,30 Euro je Quadratmeter, das der Großteil der Neuvermietungen auf die 2017 und 2018 auf den Mark kommenden Neubauprojekte entfällt. "Die Spitzenmieten können ihr Niveau von 26 Euro/m2 für hochwertige und repräsentative Flächen in der Wiener Innenstadt weiter halten", heißt es in der Pressemitteilung zum EHL-Büromarktbericht Frühjahr 2017.

Die hohe Neuflächenproduktion verleihe auch dem Investmentmarkt eine wichtigen Impuls. Zuletzt sei er durch die Produktknappheit im Top-Segment bis zu einem gewissen Grad gebremst gewesen.

(APA)