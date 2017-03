Wer kontrolliert die Finanzaufsicht?

Wien. In ihrem im Jänner vorgestellten Programm für die letzten eineinhalb Regierungsjahre haben SPÖ und ÖVP auch die Reform der Finanzmarktaufsicht (FMA) festgeschrieben. Bis Oktober 2017 soll eine entsprechende Gesetzesnovelle fertig sein. Primär hat die Regierung dabei die Bankenaufsicht und die Arbeitsteilung zwischen FMA, Nationalbank und EZB im Visier. Eine Gruppe von großen börsenotierten Firmen will, dass diese Reform nun auf die Kapitalmarktaufsicht erweitert wird und übt heftige Kritik am Status quo. Der „Presse“ liegen die Positionen der Gruppe vor. Die Firmen wollen allerdings nicht namentlich genannt werden, weil sie von der FMA beaufsichtigt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2017)