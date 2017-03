Luftfahrt: Es heißt wieder „fest anschnallen“

Wien/Frankfurt. Krieg, Terror, Seuchen und Wetterkapriolen wie Vulkanausbrüche, sowie der Ölpreis: Das sind die größten „Feinde“ der Luftfahrt. In den vergangenen Jahren sorgte wenigstens Letzterer für Entspannung: Die Tankrechnungen reduzierten sich durchgehend um hohe Millionenbeträge und verschafften den Airlines Luft – die sie dringend brauchten, um Erlöseinbrüche in Krisenregionen wettzumachen und Investitionen in die Flottenerneuerung stemmen zu können.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2017)