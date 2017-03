China will Zulassung importierter Medikamente beschleunigen

China will die Zulassung ausländischer Medikamente beschleunigen, um Versorgungsengpässe zu beheben. Unter anderem werde erwogen, Anforderungen an klinische Tests entsprechend zu ändern, teilte die zuständige Behörde mit. So könnte künftig für importierte Medikamente direkt eine Marktzulassung beantragt werden, wenn diese klinische Tests an mehreren Institutionen im Ausland durchlaufen hätten.

Hohe Kosten für neue Medikamente und der fehlende Zugang zu ihnen haben dazu geführt, dass Patienten in China sich auf dem gesundheitlich riskanten grauen Markt mit Arzneien versorgen. Derzeit dauert es staatlichen Medien zufolge durchschnittlich drei bis vier Jahre, bis Medikamente aus dem Ausland in China zugelassen werden. In den USA seien es dagegen nur rund zehn Monate.

(Reuters)