Deutscher Staatssäckel weiter gut gefüllt

Der deutsche Staat und die Bundesländer haben auch im Februar deutlich mehr Geld in den Steuerkassen gehabt als vor einem Jahr. Angetrieben von der guten Konjunktur legten die Steuereinnahmen um 8,3 Prozent auf gut 52 Milliarden Euro zu, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Wegen der hohen Beschäftigung und Lohnzuwächsen legten die Lohnsteuereinnahmen um 5,0 Prozent auf gut 14,7 Milliarden Euro zu. Die Umsatzsteuereinnahmen stiegen um 7,0 Prozent auf 22,8 Milliarden Euro, was auf den weiter wachsenden privaten Konsum zurückgeht. Starke Zuwächse verzeichnete der Fiskus aber auch bei der von größeren Unternehmen gezahlten Körperschaftsteuer.

Für die Konjunktur zeichneten die Beamten ein positives Bild. "Die deutsche Wirtschaft ist gut in das neue Jahr gestartet", heißt es im Monatsbericht des Finanzministeriums: "Die Wirtschaftsdaten deuten insgesamt auf eine Fortsetzung der konjunkturellen Aufwärtsbewegung hin."

