Der Kampf um Christoph Leitls Erbe

Ob Walter Ruck wohl das Ganze bereut? Man weiß es nicht. Anzunehmen wäre es allerdings. Der Chef der Wiener Wirtschaftskammer war nämlich Initiator jenes Briefes, der am Montag Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl ereilte. Es war ein schriftlicher Protest gegen die von Leitl geplante Kammerreform. Unterzeichnet von den Spitzen der Landeskammern in Niederösterreich, Salzburg, dem Burgenland und Wien. Wenige Tage später, am gestrigen Donnerstag, musste Walter Ruck wohl einsehen: Die Sache ist keinesfalls so aufgegangen, wie er sich das vorgestellt hatte. Sie könnte ihm sogar einen schmerzhaften Karriereknick bescheren.