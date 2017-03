Gewerkschaft: Neue Sicherheitsregeln nach Germanwings-Absturz gefährlich

Bei dem Absturz der Germanwings-Maschine waren vor zwei Jahren alle 150 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Der offenbar unter Depressionen leidende Copilot Andreas Lubitz hatte das Flugzeug am 24. März 2015 absichtlich in die Berge in den französischen Alpen gesteuert. Der Opfer wird am Freitag unter anderem nahe der Absturzstelle in Frankreich gedacht.