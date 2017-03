Was auf Österreichs Autofahrer zukommt

Die deutsche Pkw-Maut ist ein Aufregerthema. Nicht nur in Österreich. Die Grünen empörten sich am Freitag im Bundestag über das "europafeindliche", "völlig absurde Projekt". Der Architekt der Pkw-Maut, CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt, ließ die Kritik an sich abperlen. Er sprach davon, dass durch die Maut "Gerechtigkeit auf unseren Straßen" einziehen würde - und er schimpfte erneut in Richtung Wien: "Ich habe für diese ständige Maut-Maulerei aus Österreich überhaupt kein Verständnis." Seit 2013 treibt Dobrindt die PKW-Maut voran. Mit dem Beschluss im Bundestag feierte er heute nach langem Ringen einen Etappensieg. Was nun auf Österreichs Autofahrer zukommen könnte. Zehn Fragen und Antworten zur Pkw-Maut.