Spekulieren beinahe verboten

Wien. Spekulationsskandal in Salzburg, hohe Swap-Verluste in Linz, St. Pölten, dem Burgenland und in vielen anderen Gebietskörperschaften, verspekulierte Wohnbaumilliarden in Niederösterreich, hohe Verluste aus Frankenkrediten (im Prinzip eine Währungs- und Zinsspekulation) unter anderem in Niederösterreich und Wien: Länder und Gemeinden haben bei verunglückten Zins- und Währungswetten in den vergangenen zehn Jahren in Summe mehrere Milliarden Euro an Steuerzahlergeld in den Sand gesetzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2017)