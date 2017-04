Ciao Italia! Immer mehr ältere Italiener wandern aus

115.000 Italiener haben 2016 ihre Heimat verlassen um auszuwandern. Dabei handelt es sich vor allem um Jugendliche und Akademiker. Zwischen 2008 und 2014 hat sich jedoch auch die Zahl der Italiener in der Altersgruppe zwischen 40 und 50 Jahren von 7700, die aus beruflichen Gründen ins Ausland gezogen sind, auf 14.300 verdoppelt, wie aus einer Studie des Handwerkverbands CNA hervorgeht.

Der Trend halte auch in diesen letzten Jahren an. Experten sprechen von einer neuen "Migrationswelle mit grauen Haaren". Von der starken Mobilität würde vor allem die Generation profitieren, die als erste von den Vorteilen des Erasmus-Austauschprogramms profitiert habe, das in diesem Jahr sein 30. Jubiläum feiert, hieß es. Die Auswanderung unter den 40- bis 50-Jährigen sei jedoch ein Zeichen der zunehmenden beruflichen Schwierigkeiten der Italiener, geht aus dem Bericht hervor.

Nach den Krisenjahren nimmt auch die Zahl der italienischen Pensionisten zu, die der Heimat den Rücken kehren. Sie suchen mehr Lebensqualität und vor allem mehr Kaufkraft für ihr Erspartes, geht aus veröffentlichten Angaben der Fürsorgeanstalt INPS hervor, die jährlich 400.000 Pensionen mit einem Gesamtwert von einer Milliarde Euro an Italiener im Ausland zahlt.

Beeindruckend ist laut Soziologen die Mobilität der sogenannten "Millennials", der kurz vor der Jahrtausendwende geborenen Jugendlichen. Diese suchen nach guten Jobgelegenheiten im Ausland. Sie seien die erste wirklich "mobile Generation". 43 Prozent von ihnen betrachten diese Mobilität als wichtige Möglichkeit, eine solide Stelle zu finden.

(APA)