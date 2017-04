Aktien sollen Teil des Gehalts werden

In anderen Ländern ist es vielfach bereits üblich, dass Mitarbeiter von ihren Unternehmen auch in Form von eigenen Aktien entlohnt werden. Legendär ist dies bei Silicon-Valley-Start-ups, bei denen die Riege der ersten Mitarbeiter beim Börsegang allesamt zu Millionären wird. Aber auch bei etablierten Großkonzernen werden Aktienprogramme oft zur Bindung der Angestellten an die Firma genutzt. Positiver Nebeneffekt: Erfolgt das Ganze in institutionalisierter Form, erhält das Unternehmen auch einen stabilen Aktionär.



Hierzulande sind entsprechende Mitarbeiterstiftungen noch die Ausnahme. Flughafen Wien, Amag oder die Salinen haben eine. Am bekanntesten ist jedoch jene der Voest, die im Rahmen der Privatisierung im Jahr 2000 eingeführt wurde. Sie besitzt inzwischen fast 15 Prozent an dem Unternehmen und bildet zusammen mit Oberbank und Raiffeisen Oberösterreich die „lokale Sperrminorität“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2017)