"Trump empfindet uns alle als zu schwach"

Die Presse: Was bereitet Ihnen mehr Kopfzerbrechen, der in Gang gesetzte Brexit oder die nur drohenden US-Strafzölle?



Anton Börner: Was den Brexit betrifft, sehe ich viel Waffengeklirr – letztlich ohne ernsthafte Konsequenzen. Ich meine damit, man wird in die Verhandlungen zwar mit Maximalpositionen gehen, aber ich rechne dann eine Minute vor Schluss doch mit einem für beide Seiten erträglichen Kompromiss.



Da spricht der oberste Interessensvertreter der deutschen Exportwirtschaft.