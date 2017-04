Amazon: Nach den Kleinen auf die Großen

Florian Böhme kam in betont friedlicher Mission zu Österreichs Händlern. „Ich möchte Sie als potenzielle Kunden ansprechen“, sagte der deutsche Amazon-Manager mit einer einladenden Geste auf der Branchenkonferenz des heimischen Handelsverbands Anfang April. „Alles, was Sie an Amazon lieben. Für Unternehmen“, stand hinter ihm an die Wand projiziert. Die Reaktionen im Saal waren aber verhalten.



Das Misstrauen ist hausgemacht: Denn das Angebot von Amazon, andere Händler über seine Homepage ihre Waren verkaufen zu lassen, entwickelte sich für diese oft zum Bumerang.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2017)