Frankreich: Vor der Wahl ist nach der Wahl

Wien. Wenn die Analysten recht behalten und Emmanuel Macron nach zwei Wahldurchgängen am 7. Mai tatsächlich als französischer Präsident in den Élysée-Palast einziehen darf, wird das echte Tauziehen um die wirtschaftliche Zukunft Frankreichs erst richtig beginnen.

Der frühere Investmentbanker und Wirtschaftsminister unter dem sozialistischen Nochpräsidenten Frankreichs, François Hollande, nahm mit seiner Bewegung „En Marche!“ sowohl bei den Republikanern als auch bei den Sozialisten Anleihe bei Wirtschaftsthemen. In seinem Wahlprogramm stehen die Streichung von 120.000 Stellen im Staatsdienst, die Lockerung der rigiden 35-Stunden-Woche und Strafen für Arbeitgeber, die zu viele befristete Verträge abschließen, nebeneinander.

Seine Melange aus sozial- und wirtschaftsliberalen Ideen, für die er zurzeit gefeiert wird, könnte dem größten Konkurrenten der rechten Galionsfigur Marine Le Pen aber spätestens nach der Wahl gefährlich werden. Ökonomen wie der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, prophezeien ihm kein leichtes Leben. „Die Vorstellung, dass Macron an die Macht kommt und es dann leichter möglich wird, die erheblichen Probleme anzugehen – das ist für mich überhaupt nicht sichergestellt“, sagte Fuest der Deutschen Presse-Agentur.

Die Macht der Abgeordneten

Im ideologisch tief gespaltenen Land muss Macron die Franzosen erst davon überzeugen, das Rechts-/Links-Schema zu durchbrechen, um die angekündigten Reformen angehen zu können.

Zuallererst muss seine Bewegung im Juni aber die Mehrheit im Parlament für sich erkämpfen. Und dort teilen sich traditionellerweise die Republikaner und die Sozialisten die Macht untereinander. Gelingt es Macron nicht, die Mehrheit der Sitze auf seine neue Partei zu vereinen, wird es für ihn deutlich schwieriger, seine wirtschaftspolitischen Agenden ohne Konter von rechts oder links in Gesetze zu gießen. Ifo-Chef Fuest sieht vor allem bei einer „cohabitation“ eine Lähmung voraus. Sie wäre der Fall, wenn die Mehrheit in der Nationalversammlung nicht hinter dem Präsidenten steht und dieser dadurch gezwungen wäre, den Premierminister aus einer gegnerischen Partei zu wählen.

Fuest prophezeit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone keine schnelle wirtschaftliche Erholung: „Ich könnte mir vorstellen, dass die Stagnation erst einmal weitergeht.“ Reformen im überbordenden öffentlichen Sektor oder auf dem Arbeitsmarkt mit einer Arbeitslosenquote von zehn Prozent sowie verbesserte Bedingungen für die französischen Unternehmen ließen sich nicht so leicht umsetzen. Und die Staatsquote – der Anteil der Staatsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung – liege mit 57 Prozent zu hoch. „So kann sich keine dynamische Wirtschaft entwickeln.“

Der Konkurrent der EU–Gegner

Damit Macron solche Themen angehen kann, muss er nicht nur das Reformmandat von den Abgeordneten erhalten. Zuvor muss er am kommenden Sonntag gegen seine zehn Konkurrenten bestehen.

In den vergangenen Wochen kristallisierte sich immer mehr ein Rennen zwischen dem EU-Befürworter Macron und den Kandidaten an den extremen Rändern heraus. Sowohl Le Pen vom Front National als auch der kommunistische Kandidat, Jean-Luc Mélenchon, konnten mit ihren radikalen Ideen von einem EU-Austritt in Umfragen Stimmen gewinnen. Manch Analyst sieht das als gefährliches Zeichen dafür, dass Macrons Politik der Mitte spätestens nach der Wahl zum Scheitern verurteilt sein könnte. (loan)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2017)