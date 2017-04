Wie die Krankenkassen ihre Kosten schönrechnen

In Österreich ist die Abgabenbelastung der Löhne besonders hoch. Seit Jahren fordern Ökonomen daher, dass die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt werden. Denn in diesen schlummern noch etliche Effizienzpotenziale, wie das Beispiel der Weiterleitungsvergütungen zeigt. So werden sämtliche Sozialversicherungsbeiträge von den Krankenkassen (etwa die neun Gebietskrankenkassen) eingehoben und an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Dies trifft auch auf die Arbeiterkammerumlage zu, die automatisch vom Lohn abgezogen und von der Krankenkasse an die Arbeiterkammer weitergereicht wird. In Zeiten der Digitalisierung müsste eine solche Weiterleitung relativ einfach und kostengünstig möglich sein. Doch tatsächlich erhalten die Krankenkassen dafür eine beachtliche Vergütung in Millionenhöhe. Der "Presse" liegen dazu die genauen Beträge und weitere Details vor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2017)