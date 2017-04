Von wegen Frexit: Der Euro ist auch ein Kind Frankreichs

Wien/Paris. Am Montag konnten sie aufatmen, die Märkte. Der Euro ist gerettet – wieder einmal. Aber war er jemals wirklich in Gefahr? Man muss sagen: Selbst wenn Marine Le Pen in zwei Wochen einen Sensationssieg einfährt, bleibt ein Frexit, also ein französischer Euro-Ausstieg, extrem unwahrscheinlich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2017)