2025 soll jeder fünfte Wagen in China ein E-Auto sein

Ein ehrgeiziges Ziel. China forciert den Verkauf von Elektrofahrzeugen und setzt damit ausländische Autobauer unter Druck. 2025 soll bereits jedes fünfte verkaufte Auto batteriebetrieben oder ein Hybridmodell sein, erklärte das Industrieministerium am Dienstag. Insgesamt werde der weltgrößte Automarkt bis dahin mit dann angepeilten 35 Millionen verkauften Autos um 25 Prozent weiter zulegen. Quotenregelungen für Elektrofahrzeuge heizen den Bau von alternativen Antriebsformen in der Volksrepublik an und haben ausländische Anbieter in Aufruhr versetzt. Trotz staatlicher Förderung lag der Anteil von E-Autos bei den 2016 in China verkauften 28 Millionen Fahrzeugen aber noch unter zwei Prozent.

Chinas Regierung treibt angesichts des Smogs in den Großstädten die Elektromobilität voran. Die Hersteller müssen ab nächstem Jahr bestimmte Quoten bei der Elektroauto-Produktion erfüllen oder Kreditpunkte von anderen Autobauern kaufen. Zugleich hoffen die chinesischen Wirtschaftslenker, dass heimische Autokonzerne sich künftig auch im Ausland etablieren können. Bis 2025 sollen sich auch chinesische Automarken unter den weltweit zehn meistverkauften Modellen befinden, gab das Industrieministerium als Ziel aus. Mit neuen Modellen wollen etwa Chinas größter Autobauer, SAIC, sowie Rivale Geely punkten.

Die Regierung plant weiter, die Beschränkungen für ausländische Joint-Venture-Partner zu lockern. Bislang dürfen Autohersteller wie General Motors oder Nissan nur bis zu 50 Prozent an einem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen halten. Wie die neuen Regelungen aussehen, ließ das Industrieministerium indes offen.

Immer mehr internationale Autokonzerne wollen künftig Elektrofahrzeuge und deren Antriebe, die bisher zu großen Teilen aus Europa und den USA geliefert werden, künftig im Reich der Mitte produzieren. Wie VW-Markenchef Herbert Diess gegenüber Reuters am Rande der Automesse in Shanghai betonte, will Volkswagen seine führende Position auf dem weltgrößten Pkw-Markt durch massive Investitionen in die lokale Entwicklung von Technologie für Elektroautos verteidigen. Auch Daimler bereitet den Bau von Elektroautos für Mercedes-Benz in China vor.

(Reuters)