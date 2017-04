Woran es in Italien krankt

Wien. Es ist eine Entscheidung, die nüchtern betrachtet an Irrsinn grenzt: Um den Abbau von 1600 Mitarbeitern zu verhindern, stimmten die 12.000 Angestellten der ehemaligen italienischen Staatsairline Alitalia am späten Montagabend gegen das Sparpaket, das als einzige Rettung für die wirtschaftlich schwer angeschlagene Fluglinie gilt. Dies, obwohl Italiens Premier, Paolo Gentiloni, schon im Vorfeld klargemacht hatte, dass die Alternative zum Rettungsplan der Konkurs sei. Selbst Gewerkschafter, die den Plan ausverhandelt hatten, sprachen in der Folge von „Selbstmord“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2017)