Heimischer Handel kämpft gegen Preisdumping aus Asien

Wie stellt man jedoch sicher, dass jene Händler – etwa aus dem asiatischen Raum – die für den Verkauf Onlinemarktplätze und deren Lager nutzen, auch Umsatzsteuer zahlen? Diese Frage stellen sich aktuell viele Händler, ein wirksames Rezept dagegen gibt es nicht. Dadurch entgehen dem Staat Millionen an Steuereinnahmen, aber vor allem werden heimische Händler aus dem Markt gedrängt, da die internationale Konkurrenz ihre Produkte durch diese Steuervorteile günstiger anbieten kann, kritisiert der Handelsverband.

„Ein Großteil der Waren, die asiatische Händler über Plattformen vertreiben, wird ohne Umsatzsteuer verkauft. Damit können sie 20 Prozent billiger anbieten als heimische Händler. Beim wem wird der Kunde da wohl kaufen?“, hinterfragt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, die Steuervorteile für Händler aus Nicht-EU-Staaten.

Abschaffung der Zoll- und Einfuhrumsatzsteuerbefreiung

In Großbritannien ziehen die Finanzbehörden seit einem Jahr die Marktplätze zur Verantwortung und verlangen von ihnen, die Umsatzsteuer ihrer Marktplatz-Händler aus Drittstaaten einzuziehen. Die Behörden schätzen die Mehreinnahmen 2016 auf eine Milliarde britische Pfund.

Dass bei Direktsendungen an Konsumenten in der EU eine zollfreie Einfuhr von Kleinsendungen bis zu 150 Euro je Sendung sowie eine Befreiung von der Einfuhrumsatzsteuer bis 22 Euro ein Problem für den europäischen Handel darstellen, hat die EU schon erkannt. Ein EU Kommissionsvorschlag zur Mehrwertsteuerrichtlinie liegt bereits vor und soll diese Steuerschieflage demnach mit 1. Jänner 2021 abschaffen. In der Folge sollen die Mehrwertsteuereinnahmen der Mitgliedstaaten um 7 Mrd. Euro jährlich ansteigen.

(red.)