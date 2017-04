Karin Rest wird neue Aufsichtsratschefin der Wien Holding

Die Anwältin Karin Rest wird Brigitte Ederer bei der Generalversammlung am 2. Mai als Vorsitzende des Aufsichtsrates der Wien Holding nachfolgen. Das wurde dem "Kurier" aus dem Büro von SP-Vizebürgermeisterin Renate Brauner bestätigt.

Die Juristin Rest genieße seit etlichen Jahren das Vertrauen von Brauner, berichtete der "Kurier" am Donnerstagabend online. Für die Stadt Wien sitzt Rest seit 2013 im Aufsichtsrat der Flughafen Wien AG. Die 20-prozentige Beteiligung am Flughafen hat die Stadt in der Wien Holding geparkt. Die Anwältin ist auch im Aufsichtsrat der Wiener Stadtwerke.

Die ehemalige SPÖ-Politikerin und Siemens-Spitzenmanagerin Ederer hatte Ende März überraschend ihren Rücktritt als Vorsitzende des Aufsichtsrats der städtischen Wien-Holding angekündigt.

