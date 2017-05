Ausstieg in Raten: Teilzeitarbeit im Alter

Er hat sich gerade ein Segelboot gekauft, will bald den Motorrad-A-Schein machen, und in seiner Werkstatt hat er immer etwas zu schrauben. Zum Beispiel an der azurblauen Vespa, mit der er auch zum vereinbarten Interviewtermin gekommen ist. Martin Otzelberger weiß, dass er nicht in einen Pensionsschock fallen wird, wenn er genau in einem Jahr seine aktive Arbeitszeit beendet.