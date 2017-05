Gentechnik: Der Feind, der (fast) eint

Wien. Nichts eint so nachhaltig wie ein gemeinsames Feindbild. Das musste auch die neue Gesundheitsministerin, Pamela Rendi-Wagner, am Dienstag zugeben: Als „Neo-Politikerin“ habe sie selten eine so einhellige Meinung gesehen. Anlass war das 20. Jubiläum des Gentechnik-Volksbegehrens, zu dem sich Politik, Umweltverbände, Lebensmittelhändler und Erzeuger vor einem enormen Medienaufgebot gratulierten.

Die Rückendeckung von 1,2 Millionen Stimmen aus der Bevölkerung macht den Schulterschluss leichter. So viele Österreicher sprachen sich 1997 im zweitstärksten Volksbegehren der Zweiten Republik gegen den Einsatz von Gentechnik bei Nahrung und in der Landwirtschaft aus.

Heute liegt die Ablehnungsrate in allen Befragungen bei mehr als drei Vierteln. Diskussionen, ob Österreich sich mit dem Verbot ins wirtschaftliche Abseits manövriere: passé. Sie wurden von Stimmen abgelöst, die zur Vorreiterrolle in der EU gratulieren und den Verzicht auf Gentechnik als Vorteil bei den Kunden werten.

Rupprechter: „TTIP ist tot.“

In deren Richtung versicherte auch Rewe-Chef Frank Hensel: „Sie finden bei uns kein einziges gentechnisch verändertes Produkt, und das wird auch in Zukunft so sein, weil es den Wünschen der Kunden entspricht.“ Sein Gegenpart, Spar-Chef Gerhard Drexel, mit dem er sich die Bühne teilte, war sich da nicht sicher. Als Unterstützer des jüngsten Anti-Freihandel-Volksbegehrens nützte er die Gelegenheit, um erneut vor Ceta, TTIP und den darin enthaltenen Schiedsgerichten zu warnen. Sie würden es ermöglichten, „dass über Nacht alles, was uns hoch und heilig ist, ausgehebelt wird.“

Landwirtschafts- und Umweltminister Andrä Rupprechter, der sich zuvor noch für das 20-jährige Gemeinschaftsprojekt bei Lebensmittelhändlern, Bauern und NGOs bedankt hatte, kürzte die Diskussion unwirsch ab: „TTIP ist tot. Das hat der amerikanische Präsident sehr gut geschafft.“ Und im Fall von Kanada, wo er sich im April mit Politik- und Wirtschaftsvertretern getroffen hatte, sei ihm vor allem Interesse an Österreichs gentechnikfreien Produkten entgegengeschlagen. Drexels Angst teile er nicht, denn der heimische Lebensmittelhandel habe es trotz eventueller Schiedsgerichtsurteile in der Hand, was er in seine Regale lasse. Hensel verwies abermals auf die Kundenwünsche: „Es wäre dumm, wirtschaftlich nicht erfolgreiche Produkte einzulagern.“ Dafür gab es spontanen Applaus im Marmorsaal des Umweltministeriums.

Einig waren sich alle darin, dass es trotz der Etappenziele Verbesserungspotenzial in Sachen Gentechnikfreiheit gibt. „Noch immer werden in Österreich jedes Jahr 350.000 Tonnen Gentech-Soja verfüttert, vor allem in der Schweinemast“, sagte Alexander Egit von Greenpeace Österreich. Rupprechter nannte diese „Eiweißlücke“ ein Sorgenkind. „Noch ist nicht alles gut.“ Er verwies auf das Projekt Donausoja: Der von Österreich initiierte Verein mit Mitgliedern aus 20 europäischen Ländern soll die Abhängigkeit von großen Sojaimporteuren wie den USA oder Brasilien durch die Ankurbelung des gentechnikfreien Eigenanbaus im Donauraum abmildern. „Ich bin guten Mutes, dass das Projekt einen vollständig gentechnikfreien Anbau in Mitteleuropa sicherstellen wird“, sagte Rupprechter. Mit Schätzungen, wann es so weit sein wird, hielt er sich aber zurück.

Bio statt Gentechnik?

Dank des Bio-Anbaus soll eine Branchenlösung für Rind- und Schweinefleisch gefunden werden, wie es sie für die Eier-, Molkerei- und Geflügelbetriebe Österreichs schon gibt. Die ersten zwei Branchen sind seit 2010 komplett auf gentechnikfreie Fütterung umgestiegen. Bei Geflügel folgte die Mehrzahl der Erzeuger 2012.

Rewe-Chef Frank Hensel ortet mangelnde politische Initiative in der Vergangenheit, wenn es um gentechnisch veränderte Futtermittel geht. Während Bayern sich vor drei Jahren 800.000 Tonnen Bio-Importsoja vertraglich gesichert hat, habe Österreich keine ähnlichen Schritte unternommen. Die Unterstützung des Vereins Donausoja durch Österreichs Politiker sei aber positiv. Und auch wenn man die von Rupprechter angesprochene „Eiweißlücke“ durch die anlaufende Produktion im Donauraum noch nicht geschlossen habe, sei die gentechnikfreie Versorgungssicherheit in Europa trotz des anhaltenden Bevölkerungswachstums gesichert, sagt Hensel.

Alles andere sei ein Märchen von Saatgutgroßkonzernen wie dem US-Riesen Monsanto, die die Konsumenten mit Fehlaussagen von ihren Produkten überzeugen wollten. „Es gibt nur einen Gewinner bei der Gentechnik, und das sind sie.“ (loan)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2017)