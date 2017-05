Die Gebäudereinigungs-Branche mit ihren rund 53.000 Beschäftigten wird den geforderten KV-Mindestlohn von 1.500 Euro brutto monatlich auf Sozialpartnerebene schaffen und braucht daher keinen Eingriff der Regierung. Dies sagte der Wiener Landesinnungsmeister Gerhard Komarek am Mittwoch. Die Branche will mit Qualität punkten - über den Preis sei dies angesichts von Dumping-Anbietern nicht möglich.

Samt der schon fixierten nächsten Kollektivvertrags-Erhöhung im Ausmaß von Inflationsrate plus 0,5 Prozent komme man mit knapp über zwei Prozent Anhebung über die 1.500 Euro. Bis zum Jahr 2020 wäre an sich das Ziel 1.650 Euro gewesen, sagte Komarek vor Medienvertretern, doch wäre dies abhängig gewesen von bestimmten Flexibilisierungen, etwa einer Verlängerung des Durchrechnungszeitraums von 39 auf 52 Wochen für alle, also auch für Teilzeitkräfte. Tatsächlich werde man 1.700 Euro bis zum Jahr 2020 aber nicht schaffen.

Mit ihrem hohen Teilzeit-Anteil - 38 Prozent der Beschäftigten - leidet die Gebäudereinigungsbranche unter dem geringen Abstand zur bedarfsorientierten Mindestsicherung. Bei 1.537 Euro monatlich brutto in Lohngruppe 4 verdiene eine Teilzeitkraft mit 20 Wochenstunden 765 Euro, die Mindestsicherung beträgt 840 Euro. "Da ist es sicher sehr schwierig, jemanden zu finden, der für 765 Euro arbeitet", so Komarek: "Das soziale Netz ist eventuell zu eng."

Schwarze Schafe

Bei 8,46 Euro pro Stunde im niedrigsten Lohnbereich - noch ohne Lohnnebenkosten - komme man ohne hausspezifische Zusatzbelastungen auf fast 17 Euro je Stunde, rechnete der Landesinnungsmeister vor. Offerte über 12 Euro pro Reinigungsstunde, wie sie im Dumpingbereich offeriert würden, seien daher völlig unrealistisch. Müsse der dabei tätige Reiniger dann noch zwei Euro für die Vermittlung abgeben, komme er netto nicht einmal über 5 Euro je Stunde hinaus. "Das ist Ausbeutung", kritisierte Komarek: "Betriebe mit Lohnnebenkosten können das gar nicht machen."

"Schwarze Schafe" würden sich häufig die Wiener U-Bahn-Steuer von 2 Euro pro Kopf und Woche ersparen, also ohne die Bezahlung derselben von Niederösterreich aus in die Bundeshauptstadt "hereinarbeiten", so Komarek. Ein Anbieter wie etwa der Vorzeigebetrieb Attensam müsse für 1.500 Leute pro Woche 3.000 Euro abliefern, 156.000 Euro im Jahr. Auch seien Firmen mit hohem Teilzeitanteil bei den Behinderten-Ausgleichstaxen benachteiligt, die auf alle gerecht aufgeteilt gehörten, verlangte der Bundesberufszweigobmann der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger.

Attensam mit zuletzt 58,2 Millionen Euro Umsatz 2015/16 und 1.100 ständigen Mitarbeitern will sich als Hausbetreuer im Wohnhausbereich "nur über die Qualität, nicht über den Preis" von dubiosen Anbietern abheben, denn ein Preiskampf habe hier ohnedies keinen Sinn. In Wien herrsche "ein extremer Verdrängungsmarkt", man habe rund 3.500 Mitbewerber, doch jeder vierte Neue verschwinde auch wieder, sagte Geschäftsführer Oliver Attensam. Auch mit privaten Putzfrau-Tarifen von 10 bis 12 Euro pro Stunde lasse sich sein Preisniveau nicht vergleichen: "Bei uns beträgt der Mindeststundensatz 20 Euro, dazu kommen noch 2,80 Euro für ein Fahrzeug sowie die Mehrwertsteuer."

Innung mit Akademie

Zur Qualitätssicherung - und um auch laufend in wachsender Zahl Lehrlinge ausbilden zu können - unterhält die Branche in Wien-Liesing seit dem Jahr 2010 eine mittlerweile erweiterte Gebäudereinigungsakademie, in der Kurse abgehalten und Prüfungen abgenommen werden. Auch Attensam lässt hier jährlich 25 Mitarbeiter schulen, insgesamt habe man in den letzten Jahren 420 Leute ausgebildet. Die Akademie gehört der Landesinnung, hat fünf Beschäftigte und setzt über 800.000 Euro um, auch mit Erlösen durch Kurse sowie den Schulbetrieb in der privaten Berufsschule für Reinigungstechnik.

Berufsschulen für Gebäudereiniger gibt es in Lilienfeld (NÖ) und in Linz (OÖ). Insgesamt bildet die Branche in ganz Österreich derzeit 84 Lehrlinge aus. Die Akademie in Wien vermittelt das nötige Wissen für professionelle Reinigung, über Chemie, Physik, Anwendungstechnik, Hygiene und Desinfektion bis hin zu Reinigungsmittel- und Maschinenkunde. Vorhanden sind Musterräume wie Hotel-, Kranken-, Klassenzimmer, OP-Saal und sogar eine ausgemusterte U-Bahn-Garnitur, um in der Schulung jedwede Reinigungsmittel auf diversen Materialien anwenden zu können.

Von den 9.700 Betrieben der Branche in Österreich sind mehr als 7.800 in der Hausbetreuung und über 1.800 in der Denkmal-, Fassaden-und Gebäudereinigung aktiv. Frauen stellen in der Branche mit 71 Prozent den Löwenanteil, während es in der durchschnittlichen marktorientierten Wirtschaft nur 40 Prozent sind. Freilich erfolge die Büroreinigung überwiegend durch Frauen, im Stiegenhaus seien, weil extrem belastend, fast ausschließlich Männer tätig, so Attensam.

Die Teilzeitquote liegt bei 61 Prozent, in der Vergleichsgruppe bei einem Viertel. 62 Prozent in der Reinigungsbranche haben Migrationshintergrund, vergleichsweise fast dreimal so viel wie sonst. Attensam liegt mit 47 Prozent Frauenanteil, 38 Prozent Teilzeit-Beschäftigten und 55 Prozent Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund unter dem Branchenschnitt, was am breiten Portfolio liege - Schneeräumung, Grünflächenpflege, technische Handgriffe und Gebäudereinigung.

Vor allem Kommunen will die Reinigungsbranche vermehrt als Kunden gewinnen, sagt Attensam - laut Komarek kann sich eine 100.000-Einwohner-Stadt durch die Fremdvergabe von Reinigungsleistungen (etwa in Schulen, Kindergärten, Rathaus usw.) rund 4,4 Euro/Kopf sparen, im Jahr eine halbe Million Euro. Das Ziel, verstärkt außerhalb Wiens zu wachsen, gehe auf, sagte der Firmenchef: In den Bundesländern wachse man über 30 Prozent, in Wien 5 bis 7 Prozent. 30 Prozent des Gesamtumsatzes mache man schon außerhalb Wiens, "wir hätten gern 50 Prozent, das werden wir relativ bald erreichen". Zudem wolle man die Position bei Firmenkunden stärken, "da sind wir in einem Verdrängungswettbewerb".

(APA)