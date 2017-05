Österreicher beim Bahnfahren Vize-Europameister

Die Österreicher sind weiterhin fleißige Bahnfahrer: Laut dem jüngsten Marktbericht liegen hierzulande die Bahnpassagiere mit 1427 pro Kopf und Jahr gefahrenen Kilometern im Vergleich der teilnehmenden EU-Länder an der Spitze. Überholt werden sie nur von den Schweizern, die mit 2449 Bahnkilometern pro Person ganz vorne liegen, wie die Schienen-Control darlegte.

Für den Spitzenplatz der Österreicher beim Bahnfahren sieht Schienen-Control-Geschäftsführerin Maria-Theresia Röhsler sowohl den Ausbau der Weststrecke als auch die Bedienung der Fläche verantwortlich. Während in anderen Ländern Nebenbahnen auf Busverkehr umgestellt wurden, gebe es in Österreich noch ein dichtes Bahnnetz. Durch den derzeitigen Ausbau der Südstrecke sei ein weiterer Anstieg der Fahrgäste auf der Schiene zu erwarten.

Güterverkehr stärker als im Europa-Durchschnitt

Das Bahnnetz in den untersuchten Ländern wird zu über 80 Prozent für Personenverkehr und nur zu rund 20 Prozent für den Güterverkehr genutzt. Auch in Österreich ist der Personenverkehrsanteil mit 68,9 Prozent deutlich stärker als jener des Güterverkehrs mit 31,1 Prozent. Der europäische Durchschnitt liegt jedoch beim Güterverkehr nur bei 18,4 Prozent. Der überdurchschnittliche Güterverkehrsanteil in Österreich ist laut Schienen-Control vor allem darauf zurückzuführen, dass in Österreich noch Einzelwagenverkehr und eben Bedienung der Fläche betrieben werde.

Weiters wurde der Erlös des Infrastrukturbetreibers aus den Gebühren für den Mindestzugang, also die Trassengebühr (Gesamte Einnahmen durch gefahrene Zugkilometer), erhoben und verglichen - wo es innerhalb Europas große Unterschiede gibt. Im Güterverkehr liegen die Trassengebühren zwischen 0,20 Euro in Spanien und 16,50 Euro in Estland, wo es jedoch wegen des Breitspurnetzes höhere Zuggewichte gibt. Der europäische Durchschnittswert beträgt 2,60 Euro. In Österreich liegt die Trassengebühr für den Güterverkehr mit 3,00 Euro etwas über dem Schnitt. Das führt die Schienen-Control darauf zurück, dass Österreich ein Transitland mit viel Güterverkehr auf Brenner- und Donauachse ist, also auf im Vergleich zu den Nebenbahnen teureren Streckenkategorien. Im Personenverkehr reicht die Bandbreite der Trassengebühren von 0,01 Euro in Slowenien bis 8,10 Euro in Frankreich. Österreich liegt hier mit 2,30 Euro unter dem europäischen Durchschnittswert von 4,30 Euro.

Bahnen durch Staat geschützt

Die Wettbewerbssituation zeigt, dass einige Länder ihre jeweilige inländische Staatsbahn vollständig abschotten. So hält etwa in Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Slowenien und Spanien die jeweilige inländische Staatsbahn im Personenverkehr 100 Prozent, in Frankreich 99,9 Prozent. Wettbewerbssituationen im Personenverkehr gibt es etwa in Deutschland, Österreich, Polen und Norwegen. In Großbritannien gibt es gar keinen inländischen Marktführer mehr.

Im Güterverkehr spielt der Wettbewerb auf der Schiene eine größere Rolle: In Österreich hält die ÖBB Rail Cargo als marktführende Staatsbahn einen Anteil von 78,1 Prozent, ausländische Staatsbahnen (vor allem TX Logistik der Trenitalia, die polnische PKP Cargo und die slowenische SZ Cargo) erbringen 6,8 Prozent. Im Schnitt liegt der Marktanteil der jeweiligen inländischen Staatsbahnen bei 60,4 Prozent.

Mehrheit der EU-Länder praktiziert Direktvergabe

Die Verkehrsgewerkschaft vida pocht auf die Beibehaltung der Direktvergabe von Strecken im Eisenbahnbereich. Laut dem Bericht der Bahnregulierungsbehörden vergeben 70 Prozent der EU-Länder Strecken im Fernverkehr und 60 Prozent im Nahverkehr direkt, so die vida in einer Aussendung am Mittwoch.

Die Direktvergabe sei ein "erfolgreiches und bewährtes System" und müsse weiterhin EU-rechtlich erlaubt bleiben, kommentiert Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida und des vida-Fachbereichs Eisenbahn. Mit der Direktvergabe würden nationale Wertschöpfung und Arbeitsplätze abgesichert. "Bei zunehmenden europaweiten Ausschreibungen, die nach dem Billigstbieterprinzip mit all seinen negativen Folgen wie Lohn- und Sozialdumping vergeben werden, können diese positiven Auswirkungen drastisch zurückgehen", warnt Hebenstreit.

Der angebliche Zusammenhang zwischen Wettbewerb und Kundennutzen erschließe sich aus den vorliegenden IRG-Rail-Daten leider so gut wie gar nicht, so der vida-Gewerkschafter: "Vermutlich gibt es diesen auch gar nicht." Fast 60 Prozent der EU-Länder hätten derzeit de facto keinen "open access" in ihren Bahnsystemen, das habe seinen Grund. Beschäftigungsbedingungen würden von der EU offensichtlich nicht als Qualitätsmerkmal verstanden, hier mangle es - abgesehen von der Darstellung der Beschäftigtenzahlen - im IRG-Rail-Monitoring ebenso an Vergleichen.

