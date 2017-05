Merkel: Pandemie könnte die gesamte Weltwirtschaft bedrohen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat davor gewarnt, dass eine Pandemie die gesamte Weltwirtschaft bedrohen könnte. "Wir müssen klare Reaktionspläne haben", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin auf einem Wirtschaftstreffen B20 der deutschen G20-Präsidentschaft. "Weil eine Epidemie an einem Ort der Welt, die sich dann vielleicht auch noch schnell ausbreitet, die Wirtschaft der gesamten Welt in Mitleidenschaft ziehen kann", sagte sie. Deshalb werde es diesmal zum ersten Mal ein Treffen der G20-Gesundheitsminister geben. "Sie werden sozusagen eine erste theoretische Pandemieübung machen, zusammen mit Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation", sagte Merkel mit Blick auf das Treffen am 19. und 20. Mai. Bei einer Pandemie verbreitet sich eine Infektionskrankheit über mehrere Länder und Kontinente.

Die Kanzlerin forderte zudem Versicherungslösungen für Staaten, in denen eine Pandemie ausbrechen könnte. Davon hänge "unglaublich viel" für die ganze Welt ab. Denn Regierungen würden den Ausbruch von Epidemien möglicherweise nicht melden, wenn sie befürchten müssten, dass ihr Land dann für fünf bis zehn Jahre ins Chaos stürzen könnte. Dies sei eine Lehre aus der Ebola-Epidemie 2014.

Merkel hatte bereits im Februar vor den Gefahren von Pandemien gewarnt. Deshalb habe sich die deutschen G20-Präsidentschaft entschieden, dieses Thema auf die Tagesordnung der 20 wichtigsten Industrienationen zu setzen. Deutschland hat sich auch dem Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen und vernachlässigte Tropenkrankheiten verschrieben, an denen 1,4 Milliarden Menschen leiden.

(Reuters)