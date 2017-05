Überschuss in Österreichs Leistungsbilanz hängt am Tourismus

Einnahmen aus dem Tourismus haben Österreich im Vorjahr wieder einen soliden Überschuss in den Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland beschert. Der Leistungsbilanzüberschuss sank von 6,5 auf sechs Milliarden Euro (1,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes), teilte die Nationalbank am Donnerstag mit. Der Tourismus war dabei mit 8,8 Milliarden Euro Plus "noch deutlicher als bisher die tragende Säule dieses Erfolgs".

Der Güterhandel bilanzierte infolge stagnierender Exporte (plus 0,7 Prozent) bei gleichzeitig anziehenden Importen in etwa ausgeglichen. Angesichts der globalen Wachstumsschwäche habe es hingegen nur geringe Exportzuwächse im Güter- und Dienstleistungshandel gegeben. Dieser Bereich bilanzierte ausgeglichen. Der ehemalige Überschuss im Handel mit Ost- und Südosteuropa ist verschwunden.

Auch die in jüngster Vergangenheit florierenden Unternehmensdienstleistungen Österreichs im Ausland entwickelten sich 2016 mäßig und brachten netto nur ein geringes Plus von 1,4 Milliarden Euro. „Die hohe Abhängigkeit des außenwirtschaftlichen Erfolgs vom Reiseverkehr wirft die Frage auf, ob der Industriestandort Österreich sein Potenzial vollständig nützt“, relativiert Vize-Gouverneur Ittner das Ergebnis.

Im Kapitalverkehr wirkten sich Sondereffekte aus: Die Umschichtung des Bank-Austria-Osteuropageschäfts zur Mutter UniCredit führte zu einer Deinvestition von zehn Milliarden Euro. Während Österreich um 7,6 Milliarden Euro zusätzlich Wertpapiere im Ausland kauften, "trennten sich ausländische Gläubiger von österreichischen Wertpapieren im Ausmaß von 17 Milliarden Euro" teilte die OeNB mit.

