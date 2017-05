Google-Mutter zahlt in Italien 306 Millionen Euro an Steuern nach

Google und Italien haben ihren Steuerstreit beigelegt. Die Mutter Alphabet zahle 306 Millionen Euro, teilte der US-Internetkonzern am Donnerstag mit und bestätigte so entsprechende Informationen aus Justizkreisen. Damit werde der Zeitraum zwischen 2002 und 2015 abgedeckt. Angesichts des Gewinns, den Alphabet im ersten Quartal in der Höhe von knapp fünf Milliarden Euro verzeichnete, wird die Zahlung keine größere Lücke in die Kasse des Internet-Unternehmens reißen.

Die italienischen Steuerfahnder werfen Google vor, Erlöse nicht ordnungsgemäß in Italien versteuert zu haben. Zahlreiche international tätige Konzerne stehen in der Kritik, durch das Verschieben von Gewinnen in Länder mit niedrigeren Steuersätzen die Zahlung von Abgaben zu vermeiden. Bei Google soll dies über die Bilanzierung über eine Tochter in Irland gelaufen sein. Der Konzern hat sich in einem ähnlichen Fall bereits mit den Behörden in Großbritannien geeinigt. Noch offen sind dagegen Streitfälle in Spanien und Frankreich.

(Reuters)