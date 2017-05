Maybach eröffnet Flagship-Store in Wien

Nein, Autos gibt es keine zu kaufen. Aber die Auswahl an Luxusgütern, die im neuen Flagshipstore der Nobelmarke Maybach in der Wiener Innenstadt feilgeboten werden, ist trotzdem groß. Die 2010 gegründete Firma "Maybach - Icons of Luxury" fertigt Gebrauchsgegenstände für die - relativ gesehen - kleinere Geldbörse.

Es handelt sich laut einer Aussendung um den weltweit vierten Flagshipstore, der nun im Palais Erdödy-Fürstenberg in der Himmelpfortgasse eröffnet wurde. Design-Brillen des Labels Maybach Eyewear sind dort genauso zu finden wie Lederwaren oder auch "Saddlery"-Produkte - sprich Sättel oder Decken für Pferde.

Dass Produkte für Reiter Teil des Sortiments sind, passt gut zur Location: Laut dem Unternehmen ist das Geschäft in einer ehemaligen Pferdestallung aus dem 18. Jahrhundert untergebracht. In dem Shop ist zudem eine Optik-Fachwerkstatt eingerichtet, in der Gläser geschliffen oder repariert werden. Auch Brillen anderer Labels werden dort angeboten.

Die Fahrzeuge der Marke Maybach sind hingegen seit einigen Jahren Geschichte. Fans werden jedoch im Fuhrpark der einstigen Konzernmutter Daimler-Benz fündig. Die Mercedes S-Klasse wird inzwischen auch in einer Luxusvariante namens Mercedes-Maybach S-Klasse offeriert.

