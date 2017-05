Goldman-Chef: „Finanzplatz London wird auf der Stelle treten"

Die US-Investmentbank Goldman Sachs erwartet eine Beeinträchtigung des Finanzplatzes London durch den EU-Austritt Großbritanniens. "Er wird auf der Stelle treten", sagte Vorstandschef Lloyd Blankfein einem BBC-Bericht von Freitag zufolge. "Er könnte auch ein bisschen schrumpfen. Das hängt von vielen Dingen ab, worüber wir noch unsicher sind."

Goldman setze sich für eine mehrjährige Umsetzungsphase ein,

sobald der Brexit unter Dach und Fach sei, ergänzte Blankfein.

Sein Haus habe "Notfallpläne" für den Umzug von Mitarbeitern,

sollte der Ausgang der Verhandlungen zwischen EU und

Großbritannien dies erfordern. Goldman beschäftigt derzeit 6500

Mitarbeiter in Großbritannien.

Nach einem EU-Austritt brauchen dort ansässige

Finanzinstitute eine eigene Gesellschaft mit Lizenz in einem

EU-Land, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den

verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu dürfen. Einige

Unternehmen bereiten deshalb die Verlegung von Mitarbeitern vor.

Die britische Bank Standard Chartered gab diese Woche

bekannt, Frankfurt zur europäischen Basis auszubauen und sich so

den Zugang zur Europäischen Union nach dem Brexit zu sichern.

(Reuters)