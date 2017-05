Deutsche Industrie erhielt mehr Aufträge

Die deutschen Betriebe sammelten im März 1,0 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Wachstum in dieser Höhe gerechnet, nachdem es im Februar ein Plus von 3,5 Prozent gegeben hatte.

"Das Verarbeitende Gewerbe befindet sich in einer günstigen konjunkturellen Lage", erklärte das Ministerium. "Dies spiegeln auch die stark aufgehellten Geschäftsklimaindikatoren wider."

Die Aufträge aus dem Inland fielen im März nach einem starken Anstieg im Vormonat um 3,8 Prozent. Dagegen nahmen die Bestellungen aus dem Ausland um 4,8 Prozent zu. Besonders stark wuchs die Nachfrage aus der Eurozone: Sie kletterte um 6,8 Prozent, die aus dem Rest der Welt um 3,5 Prozent. Die Nachfrage nach Investitionsgütern wie Maschinen erhöhte sich um 3,7 Prozent, die nach Konsumgütern um 5,5 Prozent. Dagegen schrumpften die Aufträge für Vorleistungen wie Chemikalien um 3,8 Prozent.

(Reuters)