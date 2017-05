In der Demografie-Falle

Jedes Jahr steigt die Lebenserwartung für Neugeborene in Österreich um rund 100 Tage an. Das lässt sich aus den von der Statistik Austria herausgegebenen Sterbetafeln herauslesen. Demnach können die Babys des Jahres 2015 damit rechnen, im Durchschnitt 78,63 Jahre alt zu werden. Ob sie dieses Alter wirklich erreichen, hängt allerdings von einer ganzen Reihe individueller Faktoren ab. So kann bereits das Bundesland, in dem sie leben, einen Unterschied von fast zweieinhalb Jahren ausmachen. Denn während ein Tiroler Neugeborenes des Jahres 2015 sich bereits auf durchschnittlich 80,02 Lebensjahre freuen kann, müssen die Wiener Babys des Jahres 2015 sich im Schnitt bereits mit 77,63 Jahren zufrieden geben. Man sieht also, dass die Demografie bei ihren Zukunftsprognosen eine Wissenschaft mit vielen Variablen ist, die einen Einfluss auf die Details des Gesamtbildes haben.