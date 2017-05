Die Rückkehr der Russen

Wien. Wenn man nicht weiß, worüber man mit Russen reden soll, schneidet man am besten das Thema Urlaub an. Meist kommen sie einem ohnehin damit zuvor, um sich stundenlang darin zu ergehen, wo es am schönsten war. Und ob es ihnen wieder einmal gelungen ist, einen Ort zu entdecken, an dem sie auf keine Landsleute gestoßen sind. Am besten ist es einem russischen Sprichwort zufolge nämlich „dort, wo wir Russen noch nicht waren“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2017)