Deutsche Außenhändler stellen neue Rekorde auf

Trotz politischen Gegenwinds setzen die deutschen Außenhändler Exporteure neue Rekordmarken. Sowohl die Exporte als auch die Importe erreichten im März Höchststände, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Ausfuhren kletterten um 0,4 Prozent zum Vormonat und damit den dritten Monat in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem es im Februar ein Plus von 0,9 Prozent gegeben hatte.

Die Exporte summierten sich auf 118,2 Milliarden Euro, was einem Plus von 10,8 Prozent im Vergleich zum März 2016 entspricht. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hält für das Gesamtjahr 2017 ein Exportplus von drei Prozent für möglich. Die Weltkonjunktur hat sich zuletzt deutlich belebt. Es bleiben aber Risiken wie eine Abschottung des US-Marktes unter Präsident Donald Trump und die Folgen eines EU-Austritts Großbritanniens. Die Importe stiegen im März um 2,4 Prozent zum Februar und damit mehr als doppelt so stark wie erwartet. Der Überschuss in der Handelsbilanz lag saisonbereinigt bei 19,6 Milliarden Euro auf.

Die Unternehmen produzierten im März etwas weniger. Industrie, Energieversorger und Baubranche stellten zusammen 0,4 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Ökonomen hatten ein Minus von 0,6 Prozent erwartet. Im gesamten ersten Quartal steht allerdings ein Plus von 1,4 Prozent zu Buche. "Die Auftragseingänge und Geschäftsklimaindikatoren sprechen für eine Fortsetzung der positiven Tendenzen", erklärte das Ministerium.

