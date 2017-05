Es bleibt alles in der Familie Trump

Man sollte Journalisten nicht den Zutritt zu einer Veranstaltung verwehren, die man zuvor als öffentlich beworben hat - denn das schürt ihre Neugier ungemein. Am Sonntag ließen Wärter die Reuters-Reporter nicht in den Festsaal des Four Seasons in Shanghai. Drinnen warb das Immobilienunternehmen von Jared Kushner, Schwiegersohn und offizieller China-Berater von US-Präsident Trump, um Investoren für ein Projekt in New Jersey. Als Stargast angekündigt: Kushners Schwester. Wie schon am Vorabend in Peking, wo die New York Times und die Washington Post draußen bleiben mussten.