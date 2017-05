Grawe-General Ederer geht nach 17 Jahren an Spitze

Am 1. Juli 2017 gibt mit Grawe AG-Vorstandsvorsitzendem Othmar Ederer einer der am längsten dienenden Versicherungschefs Österreichs seine Funktion ab. Ederer hatte den auch im Bankengeschäft tätigen Konzern in 17 Jahren an der Spitze geprägt und das Osteuropa-Geschäft ausgebaut. In seiner Vorstandszeit blieb das Unternehmen aber auch von negativen Schlagzeilen nicht verschont - Stichworte Bank Burgenland und Hypo-Alpe-Adria-Skandal.

Der 66-jährige Generaldirektor der traditionsreichen steirischen Versicherungsgesellschaft Grazer Wechselseitige (Grawe) studierte in Graz Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und promovierte 1977. Nach seinen ersten Berufsjahren als Assistent an der Karl-Franzens-Uni sammelte Ederer Erfahrungen als leitender Angestellter bei der damaligen Steyr Daimler Puch AG. Seit 1984 war er in der Grawe tätig und diente sich kontinuierlich hoch, als Assistent der Geschäftsleitung, Leiter der Sachversicherung-Vertragsabteilung. Seit 1986 war er im Vorstand, von 1997 bis 2000 fungierte er als Generaldirektor-Stellvertreter, bevor er im September 2000 nach dem Bergunfalltod von Friedrich Fall Generaldirektor wurde.

Osteuropa im Fokus

Im Mittelpunkt stand der stete Ausbau des Geschäfts in Ost- und Südosteuropa bis hin in die Ukraine. 1991 war die Grawe bereits in Slowenien vertreten. Der zweite Schwerpunkt im Wirken Ederers, der als eher vorsichtig gilt, war der Ausbau des Bankengeschäfts. War die Grawe schon seit 1992 an der Hypo-Alpe-Adria beteiligt, so wurde mit der Bank Burgenland im Jahr 2006 gleich ein ganzes Kreditinstitut erworben.

Im Zuge der Hypo-Alpe-Adria-Turbulenzen musste Ederer, langjähriger Chef des Hypo-Aufsichtsrates (1992 bis 2009), vor dem U-Ausschuss des Parlaments aussagen. Die Frage nach der Bilanzierung der Swapverluste der Hypo beantwortete Ederer durchaus selbstkritisch: "Im Nachhinein hätte ich sie stellen sollen. Ich habe es nicht gemacht." Im Gefolge der "Sonderdividende" beim Verkauf der Hypo-Mehrheitsanteile an die BayernLB wurde im Juli 2014 von der Bank Burgenland bzw. deren Eigentümerin Grawe und der Hypo Mitarbeiter Privatstiftung ein Vergleich mit der Hypo geschlossen. Die Grawe zahlte 17,5 Mio. Euro.

Zur Person Othmar Ederer ist seit 2016 verwitwet, er hat zwei erwachsene Söhne, die u.a. in den USA studierten. Seine Funktion im VVO als Präsident - er hat sie seit Juni 2016 inne - behält er bis 30. Juni 2018. Seine Vorsitz-Funktion im Universitätsrat der Grazer Karl-Franzens-Uni gab er im Dezember 2016 ab.

