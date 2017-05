Ältester Firmengründer im Vorjahr 86 Jahre alt

Für eine Firmengründung ist es nie zu spät. Das bewies ein im Vorjahr ein 86-jäähriger Österreicher, der in diesem stolzen Alter eine Firmengründung durchführte. Der Gründer hatte ein freies Handelsgewerbe angemeldet. Aber auch sonst gibt es hierzulande zahlreiche rüstige Damen und Herren, die noch nicht ans Aufhören denken. 70 Unternehmer gibt es in Österreich, die über 90 Jahre sind, so die Kammer kürzlich auf APA-Anfrage. Unter den Jungen können es einige kaum erwarten, die Volljährigkeit zu erreichen, um eine Firma zu gründen.

Rund 180 Neugründer im Gewerbe waren im Vorjahr genau 18 Jahre alt, so der Wirtschaftsauskunftsdienst Bisnode D&B am Montag in einer Aussendung.

2016 sind die Neugründungen leicht gestiegen. Die beliebteste Rechtsform war die GmbH. Doch auch die Unternehmenspleiten sind im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Nach Branchen waren Firmen im Dienstleistungsbereich, in der Gastronomie sowie im Einzelhandel am häufigsten insolvent, erhob Bisnode D&B. Ein Drittel der Pleiten fiel auf Wien. Dahinter folgten Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark.

Mehr als die Hälfte der betroffenen Unternehmen, die in die Pleite schlitterten, waren nicht protokollierte Einzelunternehmen. Diese Rechtsform ist in Österreich am meisten verbreitet. Am häufigsten scheitern Unternehmen innerhalb der ersten drei Jahre nach Firmengründung.

